Miriam Tirinzoni incanta Sanremo con i suoi abiti

Trionfo a Sanremo per Capsule Collection del brand di moda di Miriam Tirinzoni. Anche molti vip estasiati dalle creazioni della raffinata collezione fra cui Katia Ricciarelli, Guillermo Mariotto, la cantante Numa, la velina russa Vera Atyushkina. Nessuna novità visto che la stilista morbegnese è già ben conosciuta e aprezzata non solo in Valtellina, ma anche nel mondo dello spettacolo e annovera fra le sue muse persone famose da Manuela Arcuri a Francesca Bergesio ora Miss Italia. Una storia di successi imprenditoriali alle spalle, Miriam Tirinzoni, laureata in Economia politica fondatrice di MT Cunsulting, attiva nel fund raising, ha lanciato nel 2020 il suo brand di moda MT fashion. La professionista in passato ha avviato anche Energie Alternative Italia concentrandosi sulla promozione del risparmio energetico. Nella città ligure, dunque, non sono stati ospitati solo talenti musicali, ma anche l’esclusiva collezione Capsule caratterizzata da eleganti pezzi che dettano le nuove tendenze del glamour internazionale. Grazie a Tirinzoni Sanremo si è trasformata in un’oasi di raffinatezza con la sfilata di moda presso il Victory Morgana Bay nell’ambito dell’evento SanremoOn organizzato dal patron Gino Foglia. Stoffe pregiate, tulle, arte e creatività. Pubblico conquistato e i numerosi complimenti ricevuti per la bellezza e l’originalità della collezione hanno emozionato la stilista. Ogni abito ha raccontato una storia di eleganza e di stile. La soubrette Antonella Salvucci ha chiuso la sfilata con un seducente abito rosso fuoco e un audace spacco impreziosito da un filo di perle incantando l’intera platea. Battimani incessanti. Gabriela Garbellini