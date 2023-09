Minaccia di gettarsi dal ponte: tutti in coda

Ponte di Paderno chiuso per un’ora e mezza durante il traffico di punta. Nel tardo pomeriggio di ieri un esagitato di 42 anni armato di coltello ha raggiunto a piedi il centro del ponte e si è piantato in mezzo alla strada: ha sbraitato contro chiunque, minacciato gesti inconsulti e sostenuto di volersi buttare dagli 80 metri dello storico viadotto. Un motociclista di passaggio è riuscito ad avvicinarlo e parlargli. Lo ha convinto prima a disfarsi del grosso coltello da cucina che impugnava, che ha gettato di sotto nel fiume, poi a desistere dal proposito suicida. Nel frattempo sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Calusco e i carabinieri di Merate, che hanno dovuto bloccare il passaggio sul San Michele per evitare incidenti. Si sono formate subito lunghe code sulla Sp 54 sul versante di Paderno, come sulla Sp 166 su quello dell’Isola Bergamasca. Per calmare il 42enne si è dovuto attendere l’intervento dell’automedica di Areu e il medico è stato costretto a sedarlo prima che fosse portato in ambulanza all’ospedale di Lecco. D.D.S.