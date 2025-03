“Mi piace il tempo“. Mostra fotografica al Circolo Figini

Il tempo fermo. È quello che si sperimenta alla mostra fotografica “Mi piace il tempo fermo“ in corso fino a domenica al Circolo Fratelli Figini in via dell’Armonia a Lecco. In mostra ci sono le situazioni fotografate di Silvia Foti, caratterizzare dal silenzio, dall’indeterminatezza della scena, dall’assenza di un reale protagonista: sono atmosfere in cui appunto il tempo appare fermo. Atmosfere segnate da una nota surreale in cui la realtà, evidente e non alterata dal mezzo fotografico si trasforma in un mondo sospeso, in attesa di un evento. L’ingresso è libero e gratuito, dalle 8 alle 22.