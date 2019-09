Merate (Lecco), 2 settembre 2019 - I vigili del fuoco volontari di Merate, la cui istituzione risale al 1844 con la Compagnia zappatori, compiono 175 anni e per festeggiarli si regalano e regalano a tutti i brianzoli l’ampliamento della caserma con la realizzazione del polo di Protezione civile. Il progetto, già in corso d’opera, è stato ufficialmente presentato ieri, durante il Fire party, la tradizionale festa di fine estate organizzata dagli Amis di pumpier de Meraa da tre lustri per raccogliere fondi per finanziare l’iniziativa, diffondere la cultura del soccorso e sostenere i quasi 45 vigili del fuoco volontari meratesi, che solo l’anno scorso hanno fronteggiato quasi un migliaio di interventi nei 28 comuni di competenza, tra cui alcuni oltre l’Adda nell’Isola bergamasca.

«È un progetto di e per tutto il territorio, non solo di Merate – ha spiegato il sindaco Massimo Panzeri durante la cerimonia, al termine di una suggestiva parata a cui hanno partecipato, oltre ai vigili del fuoco volontari, i primi cittadini del circondario e i rappresentanti delle associazioni del soccorso e che si è svolta dal centro storico fino al distaccamento di via degli Alpini inaugurato nel 2004 –. Per questo tutto il territorio deve contribuire». Si tratta di un progetto da oltre un milione di euro per allestire un centro polifunzionale dell’emergenza, con il completamento della caserma dei pompieri con un castello di manovra con torretta per le esercitazioni, la sede della Protezione civile comunale, rimesse, sale per l’eventuale unità di crisi e locali di servizio. Parte dei soldi sono già arrivati dall’Amministrazione municipale e quasi la metà da Regione Lombardia. «Chiedo però a tutti di contribuire per reperire la cifra che manca», ha esortato il borgomastro, dando appuntamento all’inaugurazione del futuro polo del soccorso.