Merate, un regalo per i pazienti più piccoli: sono un letto e un materasso antidecubito

Merate (Lecco), 21 febbraio 2025 – Un letto e un materasso antidecubito. E' il regalo dei proprietari della Ripamonti Group di Calco ai piccoli pazienti dell'ospedale di Merate. Letto e materasso antidecubito sono infatti per i bambini ricoverati n

el reparto di Pediatria del San Leopoldo Mandic, soprattutto per quanti soffrono di disabilità e devono essere sottoposti a cure e terapie palliative per lenire il loro dolore. “Questo nuovo presidio si rivela molto utile anche nell'ottica del progetto di cure palliative pediatriche per bambini con disabilità del Dipartimento Materno-infantile”, spiegano dall'ospedale. Il materasso e il letto elettrico consente di rendere meno disagevole i lunghi periodi di degenza che devono affrontare sdraiati a letto.

I benefattori

Ogni anno gli imprenditori della Ripamonti Group, società di imballaggi in legno ma anche azienda agricola le cui origini risalgono al 1930 contribuiscono con una donazione a sostegno degli operatori sanitari e dei pazienti dell'ospedale di Merate. Sono tanti i benefattori che donano apparecchiature, presidi sanitari, soldi, lasciti per il San Leopoldo Mandic. Lo stesso ospedale, la cui attività è cominciata l'1 aprile 1845, è stato realizzato e istituito grazie ad un lascito testamentario, quello di Giovanni Battista Cerri, morto nel 1837 all'età di 73 anni. E in tanti poi, a seguire, ne hanno sempre imitato l'esempio, fino ad oggi, compresi i patron della Ripamonti Group.