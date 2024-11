Merate, rapinatore armato di due machete assalta negozio: “Ero paralizzato dalla paura”

Merate (Lecco), 16 novembre 2024 – Terrore in centro a Merate. Un rapinatore venerdì sera ha fatto irruzione in un negozio brandendo due machete. Diecimila euro in contanti il bottino. Il colpo è stato messo a segno all'Indian Shopping Center di Merate, un negozio etnico in via Alessandro Manzoni, in centro città, dove si effettua anche servizio di money transfert.

Dietro il bancone c'era il titolare dell'attività. Con lui anche un amico. Il rapinatore li ha minacciati e continuava a sbraitare che voleva i soldi e inoltre continuava a brandire i due machete. Ha anche sferrato alcuni fendenti contro il bancone, mancando solo di un paio di centimetri il proprietario del negozi. Aveva il volto coperto e il cappuccio della giacca calato fin sugli occhi. “Ero letteralmente paralizzato dalla paura”, ha raccontato il commerciante.

Il rapinatore ha aperto i cassetti e il registratore di cassa e ha arraffato tutti i soldi che ha trovato, circa 10mila euro in contanti appunto. Una volta presi i soldi è scappato a piedi, per i vicoli del centro storico. Si tratterebbe di un ragazzino nordafricano, forse un cliente o comunque un frequentatore abituale del negozio.