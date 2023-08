Merate: morto Ennio Airoldi, presidente del Csi Lecco

Merate e tutta la provincia di Lecco piangono Ennio Airoldi, presidente della sezione lecchese del Csi. Fatale una grave patologia, diagnosticata solo qualche mese fa. Lascia moglie e due figli.

In molti hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di una figura stimata e apprezzata unanimemente, nell’ambito dello sport ma anche in altri contesti (era anche giornalista pubblicista), per il suo impegno e la sua disponibilità. L’ha ricordato il Comune di Lecco, per bocca dell’assessore allo Sport Emanuele Torri, che aveva avuto modo di conoscere e collaborare con Airoldi nel corso della sua attività istituzionale. “Sono profondamente scosso e addolorato per la terribile notizia della scomparsa di Ennio con cui in questi anni abbiamo collaborato su diversi progetti – scrive Torri – La sua attenzione alle persone e il suo generoso impegno, insieme alla sua grande disponibilità, hanno fatto sì che tutti lo stimassero. Ennio lascerà un vuoto enorme, ma sono certo che il suo esempio rappresenterà un modello da seguire”.

Dolore è stato espresso anche dalla comunità della polisportiva Osgb di Merate, di cui il dirigente era stato uno dei fondatori. “Non esistono parole in momenti così – si legge nella pagina Facebook della società – Vogliamo ricordarti e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per la nostra società e per la comunità di Merate. Ci mancherai tanto Ennio”.

I funerali si svolgeranno lunedì 28 agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Merate, la cittadina dove Airoldi risiedeva.