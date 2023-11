Merate, flash mob per il diritto alle cure palliative

Merate (Lecco), 9 novembre 2023 – Un flash mob per il diritto alle cure palliative. Lo organizzano sabato mattina, alle 11, in centro a Merate, in occasione della festa di San Martino, i volontari dell'associazione Fabio Sassi, gli operatori dell'hospice Il Nespolo di Airuno e i soci della Federazione Cure palliative, termine che deriva dal latino pallium, ovvero mantello.

Le cure somministrate alle persone affette da malattie inguaribili sono infatti come un mantello che le protegge e allevia le sofferenze non solamente fisiche, proprio come il mantello san Martino donò al povero che incontrò sulla propria strada. Tutti possono partecipare al flash mob, basta indossare un capo d’abbigliamento o un accessorio di colore arancione. Il flash mob è organizzato per promuovere sul territorio la cultura delle cure palliative e per far conoscere i volontari della Fabio Sassi, tra i primi a occuparsi di malati inguaribili.