Merate, controlli dei carabinieri: lotta allo spaccio

Merate (Lecco), 12 marzo 2025 – Uno su venti si droga. Su 83 persone fermate dai carabinieri, 4 sono state trovare in possesso di sostanze proibite per uso personale, non per spaccio, e sono state segnalate come assuntori.

I carabinieri della compagnia di Merate ieri pomeriggio hanno svolto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio: posti di controllo, posti di blocco, ispezioni di auto, pattugliamenti nelle zone più a rischio... E' stata impiegato anche un cane antidroga del Nucleo cinofili di Casatenovo. Tra le aree attenzionate, quelle delle stazioni di Cernusco Lombardone e Olgiate Molgora e poi l'ex Statale 36. I carabinieri hanno fermato e identificato in tutto appunto 83 persone e sono state trovate in possesso di droga per uso personale e sono stati segnalati come assuntori. Non è una segnalazione penale, ma amministrativa. Però gli assuntori non possono né guidare, nè avere un porto d'armi e nemmeno tenere o ottenere il passaporto, oltre ad altre limitazioni. I carabinieri hanno trovato e sequestrato in tutto 60 grammi di droga hashish, marijuana e cocaina soprattutto. Venticinque invece le auto ispezionate. Sono stati controllati pure 4 esercizi commerciali.