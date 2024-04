Loredana e Loesia Cirelli, nemmeno la morte ha separato le due sorelle centenarie: scomparse ad un giorno di distanza

Lecco, 11 aprile 2024 – Hanno vissuto vicine per un secolo, vicine sono morte e vicine sono sepolte. La morte le ha separate solo per un giorno la celebrazione dei loro funerali per tre. Loredana e Loesia Cirelli, due sorelle di Lecco di 101 e 103 anni, sono morte ad un giorno di distanza l'una dall'altra. Loredana, la più piccola, che aveva 101 anni, se n'è andata per prima, martedì.

Poche ore dopo, nel tardo pomeriggio del giorno seguente, l'ha seguita Loesia, la sorella più grande, che di anni ne aveva 103. I feretri di entrambe sono stati ricomposti nella stessa casa funeraria, dove sono rimasti l'uno accanto a quello dell'altra. Il funerale di Loredana è stato celebrato giovedì, nella chiesa della parrocchia San Francesco, in piazza dei Cappuccini. Le esequie di Loesia invece sono state officiate sabato, nella prepositurale del rione San Giovanni. Loredana e Loesia, sono state poi seppellite entrambe nel cimitero Monumentale, per sempre di nuovo vicine.