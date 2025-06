Incidente mortale. Condannato automobilista

Autista lecchese condannato a nove mesi per omicidio stradale. Nell’incidente stradale perse la vita Manuel Pistoia, 26 anni, residente a Concorezzo. Lo schianto avvenne ad Abbadia Lariana a giugno del 2023: l’automobilista, Ivo Gaddi, 45 anni, residente a Mandello del Lario, stava svoltando dalla Provinciale 72 verso una strada comunale, quando si verificò lo schianto con lo scooter con in sella il ventiseienne brianzolo che riportò gravi traumi. Senza esito furono le azioni rianimatorie da parte dell’equipe medica del 118; come emerso dagli accertamenti successivi, il giovane, una volta perso il controllo del mezzo, avrebbe colpito l’angolo posteriore destro della Tiguan guidata dal lecchese.

Il conducente della vettura è stato chiamato a rispondere in tribunale a Lecco di omicidio stradale e durante il processo è emerso – dalle consulenze della Procura e di parte – che il motociclista viaggiava a 105 Km/h, più del doppio rispetto al limite fissato nel centro storico del paese lariano e che il conducente dell’auto stava terminando la svolta al momento dell’impatto. Il pm Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a otto mesi per l’autista, mentre la difesa con l’avvocato Stefano Pelizzari ha chiesto l’assoluzione del mandellese perché il "fatto non sussiste". Il giudice monocratico del tribunale di Lecco Bianca Maria Bianchi ha condannato l’automobilista a 9 mesi di reclusione (pena sospesa) con la sospensione della patente per due anni.

A.Pa.