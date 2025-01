A Mandello tredici Pinguini del Lario inaugurano il 2025 con un tuffo a 8 gradi

Mandello del Lario (Lecco), 1 gennaio 2025 – I pinguini del lago di Como sono tornati a Mandello per salutare il 2025 con il primo tuffo e la prima nuotata dell'anno. Tredici temerari questi mattina si sono buttati nel lago per rinnovare quella che ormai è diventata una tradizione a capodanno. Undici anni il più giovane, 79 anni il più maturo. Tra loro anche alcuni stranieri, uno dal Brasile.

I 13 pinguini del lago di Como

Gli intrepidi sono Luca Zambiasi, Sharon Clews, Simone Cerea, Manuel Bramante, Caterina Caldirola, Mario Cappelletti, Stefano Locatelli, Mattia Del Molino, Paulo Henrique, Giuseppe Bosisio, Mara Mascarello, Guerrino Beri e Luciano Benigni, un veterano che dal 2013 non manca mai l'appuntamento. Dopo il conto alla rovescia, i 13 si sono avventurati nel lago di corsa, per poi tuffarsi, ognuno con il proprio stile, giusto il tempo di qualche bracciata, bagnarsi anche la testa e poi scappare fuori. Otto gradi la temperatura dell'acqua, poco più alta quella dell'aria. Ad assistere all'evento dalla riva decine di curiosi. I Pinguini del Lario hanno dedicato il tuffo di Capodanno a Carlo Gilardi, compianta anima della Polisportiva del paese, scomparso il 17 gennaio 2021 all'età di 60 anni per un malore sulle montagne di casa: era stato proprio lui a inaugurare nel 2001 il tuffo di Capodanno.