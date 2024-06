Mandello, cade dalla scala e si infilza nella recinzione: anziano ferito a una gamba

Mandello del Lario (Lecco) – Un pensionato di 86 anni si è infilzato nelle recinzione di casa a Mandello del Lario. L'infortunio si è verificato nella tarda mattina di oggi, giovedì 27 giugno.

L'86enne era su una scala per alcuni lavori di giardinaggio, ma è scivolato ed è caduto su una cancellata, infilzandosi con uno spuntone della recinzione. Si è ferito ad una gamba. E' stato soccorso dai volontari del Soccorso degli alpini di Mandello. Inizialmente sembrava un taglio di poco conto, in realtà ha rimediato una profonda ferita che potrebbe aver lesionato vasi sanguigni importanti. Per questo è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco.