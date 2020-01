Mandello, 26 gennaio 2020 - Non è solo una imprenditrice di successo, è anche una grande benefattrice, perché per Silvia Buzzi, amministratore delegato della Icma di Mandello, storica azienda di famiglia fondata nel 1933 di cui tiene le redini dal 1974, più del risultato economico contano e sono importanti le persone e la comunità. Il premio Grigna d’oro, cioè la benemerenza civica mandellese che l’altra sera le è stata consegnata dal sindaco Riccardo Fasoli, non è solo un riconoscimento delle sue capacità imprenditoriali, ma anche della sua umanità. "Gli esseri umani sono il patrimonio più importante – ha spiegato -. Bisogna rispettare le persone, comprenderle, se possibile aiutarle. E poi occorre disciplina, si deve essere esigenti per raggiungere importanti risultati, ma nel contempo ci vuole umiltà e capacità di ascolto e di chiedere consigli, perché c’è sempre da imparare dagli altri".

Sono stati i suoi dipendenti a proporla per l’onorificenza civica, ma la candidatura è stata condivisa, perché l’imprenditrice illuminata assegna annualmente borse di studio ai figli dei suoi operai, ha contribuito alla riqualificazione del centro sportivo e aiuta le associazioni. "Sulle orme del padre Luigi e della madre Elena, è esempio di profonda umanità, discrezione ed estrema vicinanza alla comunità mandellese", recita la motivazione.