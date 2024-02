Mandello, attraversa i binari di corsa: 50enne travolto dal treno, è gravissimo

Mandello del Lario (Lecco), 21 febbraio 2024 – Un uomo di 50 anni è stato investito da un treno alla stazione di Mandello del Lario. E' successo ieri sera, mercoledì, intorno alle 21.30.

Il 50enne stava attraversando i binari di corsa per non perdere il treno per Lecco che stava arrivando in stazione, ma è stato travolto dal convoglio su cui sarebbe dovuto salire. All'incidente hanno assistito decine di altri viaggiatori, che si trovavano sia a bordo del treno, sia in banchina, pronti a salire a bordo come lui. Il 50enne è stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

Il 50enne ha riportato traumi a una gamba e al torace e, dopo le prime cure, i soccorritori lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco in condizioni gravissime, ma vivo. Per consentire le operazioni di salvataggio, la circolazione ferroviaria lungo la tratta Lecco-Colico è stata temporaneamente sospesa.