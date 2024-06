Nel Lecchese più di un cittadino su dieci è senza medico di base. E andrà peggio

Lecco – Più di un lecchese su dieci è orfano del medico di base. Su 280mila pazienti lecchesi over 14, sono circa 25mila quelli senza un medico di famiglia. Si stima che nei prossimi anni raddoppieranno, fino ad arrivare a 50mila nel 2026. A mettere in guardia che molti cittadini della provincia di Lecco, tra cui anziani e soggetti fragili, non hanno un dottore di riferimento e ancora di più non lo avranno in futuro, è il consigliere regionale lecchese dem Gian Mario Fragomeli.

“Al 15 marzo, in provincia di Lecco, mancavano 22 medici che oggi sono 17, dopo che sono stati assegnati 5 incarichi – spiega, numeri alla mano chiesti e ottenuti dai funzionari della Direzione generale del Welfare di Regione Lombardia –. Se calcoliamo una media di 1.500 pazienti l’uno, significa che 25mila lecchesi oggi non hanno il medico di medicina generale. E già questo è grave".

Non sarebbe tuttavia che l’inizio. "Se parliamo poi dei pensionamenti, da Regione mi fanno sapere che nel 2024 saranno 6, nel 2025 saliranno a 11 e nel 2026 diventeranno in totale 20. E, anche tenendo conto che il numero indicato per ogni anno è cumulativo degli anni precedenti, se non ci saranno adeguate nuove assegnazioni nel frattempo, significa che, appunto, fra soli due anni nella nostra provincia altre 30mila persone saranno prive di medico", aggiunge il consigliere democratico.

L’esodo continua, nonostante la possibilità per i medici di base di restare in servizio fino a 72 anni, i sostituti non si trovano e i tirocinanti scarseggiano: se nel triennio 2022-2025 il numero di tirocinanti totali era di 41, di cui 12 a Lecco, e dei tirocinanti con ambito carente 24, di cui 6 a Lecco, nel triennio 2023-2026 i tirocinanti totali sono 16, di cui 4 a Lecco, e con ambito carente zero. "La situazione continua a essere grave e assolutamente non risolta – denuncia Gian Mario Fragomeli -. Regione cerca di tamponare. Non si può sempre scoprire a sorpresa che, magari nel giro di qualche giorno, non si avrà più il medico di base, figura di cui i governanti di Regione Lombardia continuano a non capire l’importanza, soprattutto per i fragili, gli anziani".