Maltrattatamenti alla moglie . Straniero finisce al Bassone

Un uomo di 45 anni, di origine tunisina, è finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, con l’accusa di stalking e maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Condotte che proseguivano da tempo, ma che solo ora la donna ha deciso di denunciare, presentandosi dai carabinieri di Cantù ad agosto. Al termine degli accertamenti, la Procura di Como ha chiesto la misura cautelare eseguita ieri, che ha condotto l’uomo al Bassone.