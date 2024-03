Magri bottini per i topi d’appartamento tra Oltrepò e Lomellina

Duecento euro in contanti e due catenine d’oro. È il magro bottino per cui i ladri hanno fatto danni più ingenti, forzando la porta d’ingresso di una casa indipendente in via IV Novembre, a Rivanazzano Terme, insieme al disagio di dover rimettere in ordine tutte le stanze lasciate a soqquadro dai malviventi. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato e scoperto dai padroni di casa al rientro dopo alcune ore di assenza, dalle 12 alle 16 circa.

Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri, che con il sopralluogo hanno accertato l’effrazione e avviato le indagini per individuare i responsabili, oramai fuggiti quando il furto è stato scoperto. Stesso copione e bottino molto simile anche il giorno prima non in Oltrepò ma in Lomellina, a Dorno, dove in via Piave i ladri sono entrati forzando una finestra al pianoterra.

Anche qui hanno approfittato dell’assenza dei padroni di casa per frugare nell’abitazione, trovando da rubare circa 100 euro in contanti, una catenina e due anelli d’oro.

S.Z.