Maestri di sci romeni. Multati perché abusivi

Neve “salata“ per un paio di vacanzieri dell’Est Europa al lavoro in una tra le località più esclusive della provincia di Sondrio. I carabinieri della caserma di Livigno, dipendenti dalla Compagnia di Tirano guidata dal capitano Riccardo Angeletti, nel corso del consueto pattugliamento delle piste da sci del comprensorio del Piccolo Tibet della Valtellina hanno multato due stranieri che stavano svolgendo, in modo abusivo, la professione di maestro di sci. In particolare, i militari hanno notato che stavano istruendo sulla neve un gruppo di una quindicina di connazionali - tutti turisti in vacanza da alcuni giorni e provenienti dalla Romania (è poi risultato dai controlli) - senza le necessarie autorizzazioni, in violazione della legge regionale n.26/2014 la quale prescrive che i maestri di sci stranieri per potere esercitare anche in via temporanea sul territorio lombardo devono iscriversi all’Albo professionale regionale. A entrambi i due maestri di sci abusivi e di nazionalità romena, di 40 anni, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1000 euro a testa. Mi.Pu.