Madre e figlio di due anni spariti dalla comunità per vittime di violenza

Una mamma è scappata da una comunità protetta di Merate dove era assistita. Ha portato via con sé anche il figlio piccolo. Ad allontanarsi volontariamente dalla comunità La Bussola di Novate, frazione di Merate, Mia Mihai, cittadina romena di 38 anni. Se ne è andata intorno alle 8 di ieri mattina portando con sé il piccolo Alin di soli due anni. Mamma e figlio avrebbero poi dovuto tornare poi nella struttura per madri vittime di violenza domestica o in difficoltà, ma così non è successo. Il telefono di Mia non squilla, risulta scollegato, quindi non è nemmeno possibile contattrarla né provare a localizzarla a distanza. Dalla Prefettura chiedono a chiunque abbia visto mamma e figlio di contattare i carabinieri della stazione di Merate, telefonando al numero 0399514000.