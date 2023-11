L’Ufficio postale chiuso un altro mese

Meratesi orfani dell’ufficio postale per un altro mese. L’ufficio postale di via Rondinella a Merate, chiuso da 3 mesi, avrebbe dovuto riaprire i battenti a inizio settimana, al termine di importanti interventi di ristrutturazione, per trasformarlo in una sorta di casa digitale, con spazi per il coworking, sale riunioni, connessioni ad alta velocità, oltre ai tradizionali sportello. I lavori si stanno tuttavia rivelando più complessi del previsto e inoltre ci sono ritardi nell’approvvigionamento e nella fornitura dei materiali di cantiere. Il taglio del nastro inaugurale slitta così almeno di un altro mese. Nel frattempo correntisti e utenti devono continuare a migrare altrove, all’ufficio di Cernusco Lombardone, aperto solo al mattino e sprovvisto di Postamat esterno, o a Robbiate e Calco.

D.D.S.