Luce e colore per la fiaba in biblioteca. Il capoluogo omaggia Chiappori

Luce e colore per la fiaba: Chiappori per Goethe. È la mostra che da lunedì fino al 31 dicembre verrà ospitata nella biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, dedicata alle tavole che Alfredo Chiappori realizzò per il volume pubblicato nel 1987 sulla Fiaba di Goethe, un’opera affascinante e intrisa di simbolismo, che l’artista lecchese tradusse in immagini di luce e colore. La mostra è curata da Giulia Sorrentino. In mostra ci saranno 21 delle 40 tavole originali gentilmente messe a disposizione dalla famiglia dell’artista. A corredo della mostra, sono previste due conferenze di approfondimento a Palazzo delle Paure. La prima si svolgerà martedì 29 ottobre alle 18:30 sull’analisi dell’opera pittorica di Chiappori; il secondo, sabato 30 novembre sempre alle 18:30 e darà voce a chi ha conosciuto Chiappori personalmente. L’ingresso alla mostra e alle conferenze è libero.