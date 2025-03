I carabinieri della Compagnia di Merate hanno svolto un servizio di controllo straordinario nel Meratese, lungo la ex Statale 36 e nelle zone delle stazioni di Osnago, Cernusco e Olgiate. Hanno fermato un’ottantina di persone: 4 sono state trovate in possesso di droga per uso personale e sono stati segnalati come assuntori. È stato impiegato anche un cane anti-droga.