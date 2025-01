La scuola, le moto, lo sport: chi era Lorenzo Grignani il 16enne morto in moto

Airuno (Lecco), 25 gennaio 2024 – Stava tornando a casa da papà Giovanni. A casa, ad Airuno, da papà Giovanni però Lorenzo non c'è mai arrivato.

L'incidente e i soccorsi

Dopo gli allenamenti alla Canottieri di Pescate, a Olginate, a metà strada, ha avuto un incidente: con la sua Beta RR 50 di cilindrata da motard si è schiantato contro un suv Nissan Qasqai guidato da un artigiano di 58 anni. Lorenzo è stato catapultato a terra, sull'asfalto della ex Statale 36, senza più rialzarsi. I soccorritori lo hanno rianimato per 40 minuti, poi la corsa a sirene spiegate e lampeggianti accesi in ospedale a Lecco, il trasferimento immediato in sala operatori per operarlo d'urgenza e il ricovero in prognosi riservata in Rianimazione, dove però Lorenzo è morto.

Chi era Lorenzo

Lorenzo Grignani aveva 16 anni Era uno studente di terza superiore all'Antonio Badoni di Lecco, dove frequentava il corso di Meccanica. I suoi compagni di scuola e di classe, che già sapevano questa mattina di aver perso un amico, sono distrutti dal dolore. I genitori di Lorenzo hanno voluto incontrare per primi proprio loro per ringraziarli della vicinanza. Lorenzo Era un grande appassionato di moto, ne aveva diverse, tutte da cross. Lorenzo era anche un grande sportivo, non molto alto, ma dal fisco spallato.

L'allenatore

A settembre aveva cominciato a praticare canottaggio. Ieri sera stava tornando a casa proprio dagli allenamenti di canottaggio.“Quando sono passato sul luogo dell'incidenti ho riconosciuto il suo casco – racconta Roberto Duvia, il suo allenatore dell'Asd Canottieri Pescate -. Un ragazzo fantastico, serio ed estremamente determinato. Si allenava cinque volte alla settimana. Sempre il primo ad arrivare. Era il leader dei più giovani sebbene fosse con noi da poco”.