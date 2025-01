Incidente a Olginate, 16enne in moto si schianta contro un suv: è gravissimo

Olginate (Lecco), 24 gennaio 2025 – Grave incidente nella serata di oggi sulla ex Statale 36 a Olginate. Un ragazzino di 16 anni in sella alla sua moto si è schiantato contro un suv guidato da un automobilista di 58 anni. Ad avere la peggio è stato l'adolescente, ora ricoverato in ospedale a Lecco. Il 58enne, al volante di una Nissan Qashqai, all'altezza di un incrocio stava svoltando a sinistra per imboccare una via laterale, ma il 16enne, in sella alla sua moto, una 125 da cross, gli è piombato addosso.

È stato sbalzato a terra, sull'asfalto e non si è più rialzato. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu, con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e della Croce rossa di Galbiate. Lo hanno rianimato e poi, una volta stabilizzato, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono critiche. Chi abbia sbagliato e provocato l'incidente lo stabiliranno i carabinieri, ma ciò che al momento più conta è che il motociclista di 16 anni riesca a riprendersi.