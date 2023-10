Lecco, sequestra la fidanzata in garage dopo una lite: la giovane salvata dalla vicina di casa

Lecco, 13 ottobre 2023 – Litiga con la fidanzata, la porta via con la forza e la rinchiude in un garage, dove la insulta, minaccia e picchia per un'intera mattina. La notizia è arrivata dalla Questura di Lecco.

L’allarme della vicina di casa

I fatti risalgono a martedì 10 ottobre. A lanciare l'allarme è stata verso le 9.40 una vicina di casa, che aveva assistito prima alla lite e poi all'aggressione. Gli agenti delle volanti hanno quindi allertato i genitori della vittima, che aveva il telefono staccato e non era mai arrivata sul luogo di lavoro.

Le ricerche

Attraverso la descrizione dell'aggressore fornita loro, i poliziotti sono riusciti a risalire a uno straniero, già noto alle forze dell'ordine. Le ricerche a quel punto sono state immediatamente attivate e gli equipaggi sul territorio allertati. E' stato attivato anche il monitoraggio della posizione delle utenze sia della ragazza che dell'aggressore, ma erano entrambe irraggiungibili.

Il racconto della ragazza

Mentre i poliziotti continuavano a cercarla, la vittima è stata ritrovata vicino casa da sua madre intorno alle 12.40. A quanto ha raccontato, sarebbe stata trattenuta e rinchiusa contro la sua volontà per l'intera mattinata all'interno di un garage abusivamente occupato dal fidanzato, che l'avrebbe insultata, minacciata e picchiata.

Aggressore individuato

L'aggressore è stato individuato dopo poco dalla parte opposta della città e bloccato. Dati i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, il ragazzo è stato a sottoposto a fermo di indiziato di delitto per sequestro di persona, lesioni e minaccia e trasferito in carcere.