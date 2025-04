L’iniziativa Tutti al traguardo. Il numero dei neet dimezzato

Meno neet, la Provincia di Lecco fa scuola. I neet, cioè i giovani che non studiano, non lavorano e nemmeno cercano lavoro, sono in calo in provincia di Lecco, nonostante i postumi della pandemia di Covid: nel 2013 erano 7mila, ora 3.500. Un percorso lungo e non ancora concluso quello per arrivare a un simile risultato, ma la strada intrapresa è certamente quella giusta, anzi tra le migliori a livello nazionale.

Il progetto Game Upi 2.0 Tutti al traguardo, non uno di meno, nell’ambito dell’orientamento personale e professionale è stato infatti riconosciuto il migliore in Lombardia, il secondo migliore in tutta Italia. L’obiettivo è ridurre ulteriormente la dispersione scolastica, valorizzare le competenze digitali e tecniche e appunto abbattere ancora di più il numero di neet, già sceso dal 15 al 5% tra i giovani che hanno tra i 15 e 19 anni.

"Vogliamo fornire a tutti i ragazzi gli strumenti più adatti per raggiungere il traguardo, senza lasciare nessuno indietro. Parliamo di dispersione scolastica, ma non solo", spiega Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco. "Offriamo ai giovani percorsi personalizzati per sviluppare competenze personali e professionali" aggiunge Antonio Pasquini, consigliere provinciale delegato.

D.D.S.