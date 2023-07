Linee ferroviarie Milano-Lecco via Carnate la più utilizzata in regione

di Daniele De Salvo

Se la Statale 36 Milano – Lecco è la strada più trafficata della Lombardia, la S8 Milano – Lecco via Carnate è la linea ferroviaria lombarda più utilizzata.

Ogni giorno viaggiano sui treni che corrono avanti e indietro tra la metropoli e il lago, con tappe in tutte le stazioni della Brianza, almeno 31 mila passeggeri. Sono pendolari, lavoratori e studenti, che si spostano per andare in ufficio, a scuola e all’università al mattino e per tornare a casa la sera. Ci sono anche tanti turisti: dei 22 mila biglietti turistici integrati staccati e appositamente pensati per raggiungere le mete di villeggiatura della regione, la metà sono stati acquistati da viaggiatori diretti sul Lario. Grazie all’introduzione dei nuovi convogli - i più capienti e confortevoli Caravaggio – con cui viene effettuato il 100% delle corse del servizio sulla linea, oltre il 90% dei treni arriva inoltre a destinazione in orario. L’indice di puntualità è migliorato di 19 punti rispetto al 71% del 2019. Pure sulla Colico – Chiavenna, utilizzata da 1.400 passeggeri al giorno, la situazione è migliorata da quando sono stati introdotti i nuovi treni Donizetti, perché la puntualità è salita al 95%. A dare i numeri di viaggiatori e puntualità è Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, intervenuto in Commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità.

"Il servizio ferroviario lombardo sta vivendo una fase di profondo cambiamento: siamo a metà del piano di rinnovo della flotta, il più consistente mai visto, che in soli 5 anni porterà sui binari 222 nuovi treni – spiega -. Personale, impianti, processi sono impegnati in questa trasformazione, garantendo nel contempo la programmazione ordinaria di 2200 corse nei giorni feriali. Solo nei primi sei mesi del 2023 abbiamo trasportato 93 milioni di passeggeri con 360mila treni". Solo a marzo 2023 hanno viaggiato sui treni del servizio ferroviario lombardo in media 637mila viaggiatori al giorno.

L’ad di Trenord però avverte: "Dovremo fare i conti con cantieri significativi che prenderanno il via in punti cruciali della rete". Tra questi anche quelli per elettrificazione delle linee Como - Lecco e Monza – Molteno. E poi c’è la batosta dell’aumento del costo di biglietti e abbonamenti.