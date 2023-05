L’incontro a Roma Giada non balla da sola Con lei c’è la ministra: "Più forti degli haters"

di Daniele De Salvo

Giada non balla da sola. Con lei balla anche la ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli. Ieri la titolare del dicastero ha ospitato nel proprio ufficio a Roma Giada, la campionessa paralimpica italiana di 17 anni di Calolziocorte, vittima di cyberbullismo. Nei mesi scorsi Giada, che ha la Sindrome di Down, è stata presa di mira dagli haters perché ha condiviso in Rete la passione sfrenata per la danza e postato su TikTok video dove si balla e canta, come ogni altra adolescente.

Nonostante Giada sia una principessa del ballo, con un palmarès di decine di medaglie e coppe, tanto che nel 2025 rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino, i leoni da tastiera per settimane l’hanno bersagliata con uno stillicidio di pesanti insulti e prese in giro, nascondendosi dietro l’anonimato per umiliarla per la sua disabilità. La ministra Alessandra Locatelli, oltre a Giada, ha invitato a Roma anche papà Elio Canino e mamma Lella, i più grandi supporter nell’incoraggiare la figlia “speciale“ a non sentirsi mai diversa. Nonostante la fitta agenda, la ministra alla Disabilità ha dedicato loro più di un’ora e ha promesso che appena potrà andrà a trovare Giada nella scuola di ballo che frequenta e dove si allena per incontrarla insieme a tutti i compagni di squadra di danza paralimpica.

"Quello che è accaduto a Giada accade a tante altre persone – spiega Alessandra Locatelli – Tutti noi dobbiamo promuovere il rispetto e lanciare messaggi di contrasto alla maleducazione e al bullismo. Forza Giada e forza tutti! Siamo più forti del bullismo e del cyberbullismo!" Giada e la ministra hanno girato pure un video insieme. "Stop bullismo" è il messaggio lanciato da Giada.

"Mi raccomando, cerchiamo di essere persone serie, mature, responsabili e di scrivere commenti belli e positivi", è l’appello di Alessandra Locatelli. Il video è stato postato su Facebook e TiTok, proprio come quelli di Giada ballerina. Questa volta però nessun haters ha commentato, anzi i post sono tutti positivi e d’incoraggiamento, perché Giada non balla più da sola.