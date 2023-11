L’ex capolinea del tram cambia. Inaugurato l’Informagiovani

Ha cambiato pelle l’edificio che ospitava l’ex-capolinea del tram nella centralissima piazza Garibaldi, dopo essere stato per anni uno dei bar simbolo dei Mercoledrink, la movida che poi si è scoperto essere malamovida canturina per le attenzioni indesiderate della ‘Ndrangheta, si è trasformato nella sede dell’Informagiovani. Domenica la struttura, di proprietà del Comune, è stata inaugurata e adesso è già operativa per offrire tanti servizi rivolti ai ragazzi durante i loro studi e nel percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. "Questo progetto nasce dal desiderio di dare un significativo risvolto sociale all’attività di somministrazione tradizionalmente svolta nell’immobile comunale in piazza Garibaldi. Il risultato è figlio di un dialogo costante che come pubblica amministrazione abbiamo instaurato con gli enti del Terzo settore canturini - ha spiegato il sindaco, Alice Galbiati (foto) - Un confronto attivo da anni e che ci vede collaborare per il benessere della nostra comunità a 360 gradi. Si inserisce dunque in quest’ottica Hub-Garibaldi che vuole riqualificare un immobile, l’ex capolinea del tram, in posizione strategica nel cuore di Cantù e dei canturini. La posizione favorevole e la finalità sociale, che prevede il coinvolgimento di persone con disabilità e giovani in un contesto positivo, ben rispondono all’obiettivo di sviluppare politiche di inclusione e sostegno che ci stanno tanto a cuore".

Un luogo non convenzionale dove poter conoscere e ideare iniziative, accedere ad uno sportello psicologico dinamico e flessibile sia individuale che di gruppo, e un’attività commerciale di somministrazione e piccola ristorazione per sperimentare inserimenti lavorativi, anche attraverso un’isola formativa.