La “mano” lecchese sul metrò di Riyad: la Alstom di Valmadrera ha sviluppato il sistema della terza rotaia

Valmadrera (Lecco), 24 dicembre 2024 – C’è anche il contributo di Lecco dietro la nuova rete metropolitana di Riyad in Arabia Saudita, già considerata un punto di riferimento per la mobilità sostenibile a livello mondiale. Il sito Alstom di Valmadrera ha contribuito fortemente al progetto, sviluppando e producendo il sistema di terza rotaia per tre linee, per un totale di 139 chilometri. La nuova rete composta da sei linee, 85 stazioni tecnologicamente innovative e sette depositi, rappresenta una delle infrastrutture metropolitane più avanzate al mondo e mira a trasformare la mobilità urbana nella città, riducendo la congestione stradale e migliorando la qualità dell’aria. La produzione nell’impianto di Valmadrera è stata completata tra il 2016 e il 2018 e ha riguardato le linee 4, 5 con i rispettivi depositi e la 6 lunga 41,5 km.

Il sito d’eccellenza

Con oltre un secolo di esperienza, il sito di Valmadrera è uno dei principali centri di eccellenza di Alstom a livello mondiale per la produzione di catenarie, morsetteria per sottostazioni, linee di distribuzione elettrica e sistemi di alimentazione come la terza rotaia, il sistema utilizzato per fornire energia elettrica ai veicoli ferroviari, in particolare per le metropolitane. Ogni anno, il sito lecchese esporta prodotti in tutto il mondo, tra cui Francia, Giappone, Grecia, Turchia e Regno Unito. La metropolitana di Riyad, progettata per trasportare fino a 3,6 milioni di passeggeri al giorno, contribuirà a diminuire la dipendenza dai veicoli privati, con un risparmio di circa 3,5 milioni di litri di carburante all’anno e una riduzione delle emissioni di CO2.

Carta d’identità

Con una presenza in 64 Paesi e un patrimonio di oltre 84.700 dipendenti, l’azienda Alstom concentra le proprie competenze di progettazione, innovazione e gestione dei progetti nei settori in cui le soluzioni di mobilità sono maggiormente richieste. Quotata in Francia, Alstom ha generato un fatturato di 17,6 miliardi di euro per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024.

