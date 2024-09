Lecco, stasera trasferta-trappola a Novara

Il Lecco va a Novara con la consapevolezza di poter far bene ma con l’attenzione dovuta ad una grande che è partita al rallenty. Reduce da due pareggi, quello a Trento e in casa col Lumezzane, il Lecco cerca il colpaccio in casa di un Novara che è ancora fermo al pari di Lumezzane alla prima di campionato. Mister Baldini avvisa però i suoi: "Novara a mio avviso sta preparando una partita diversa dalle precedenti e noi per riuscire a portare a casa un risultato utile dobbiamo rimanere concentrati e giocare la nostra partita. Soprattutto dobbiamo stare attentissimi alle loro ripartenze, perché sono bravi a lasciarti giocare e… ripartire. È il loro punto di forza". Poi il mister fa il punto sugli infortunati: "Celjak non è ancora al massimo e Zuberek non si è ancora allenato con la squadra. Gli altri sono a disposizione, Mendoza è tornato da un paio di giorni con la nazionale ed è aggregato, lui è uno che può fare la differenza con la sua velocità. E a noi è un giocatore che serve". Nei giorni scorsi si è allenato con la squadra Stefano Beltrame, classe 1993, di scuola Juventus che ha militato, tra le altre nel Bari, nel Modena, nella Juve Next Gen e in alcune squadre all’estero quali Den Bosch e Maritimo. Tutti hanno pensato ad un nuovo potenziale acquisto per il Lecco che fatica tremendamente (e da tempo) a trovare la via del gol.

L’allenatore spiega invece che "il giocatore ci ha chiesto di potersi allenare con noi e noi gli abbiamo dato la nostra disponibilità. Quando un giocatore si allena si fanno delle valutazioni tutti i giorni ma in questo momento la sua posizione è quella di un calciatore che ha chiesto di allenarsi…". Nei prossimi giorni si vedrà, intanto testa al Novara con la partita di stasera alle 20.45 al Piola. Una partita importante, da non perdere.

Fulvio D’Eri