Lecco-Renate, nessun tifoso ospite ha comprato il biglietto: la Curva Sud resta chiusa

Lecco, 3 ottobre 2024 – Nessun tifoso ospite ha comprato il biglietto, la Curva Sud resta chiusa. Allo stadio comunale di Lecco per la partita di serie C in calendario domani non ci sarà nessun tifoso ospite i trasferta. Gli ultrà del Renate non hanno acquistato nemmeno un biglietto e così il settore a loro dedicato, la Curva Sud del Rigamonti – Ceppi appunto, resterà chiuso. Sugli spalti ci sarà così solo supporter blucelesti per sostenere i giocatori di casa del Lecco. Lo comunicano dalla questura.

“In relazione all'incontro di calcio di serie C tra Lecco e Renato in programma nella giornata di venerdì 4 ottobre 2024 alle 20.30, si cominica e si precisa che il settore ospiti Curva Sud dello stadio Rigamonti Ceppi di Lecco resterà chiuso al pubblico - spiegano in una nota dalla questura - non per motivi di ordine pubblico, ma perché allo stato attuale, nessun biglietto è stato acquistato per lo stesso settore esclusivamente dedicato agli ospiti della tifoseria del Renate”. Il Renate attualmente è terzo in classifica del girone A dopo sette partite di campionato con 15 punti, mentre Lecco è settima con 12 punti.