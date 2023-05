Lecco, rapinatori a 14 e 17 anni: minacciano ragazzino col coltello per 60 euro

Lecco, 2 maggio 2023 - “O i soldi o la vita”. Nei giorni scorsi due adolescenti di 14 anni uno e 17 l'altro hanno rapinato un coetaneo. Gli hanno puntato alla gola la lama di un coltellino svizzero. E' successo a Lecco, nel piazzale del centro commerciale La Meridiana. I due baby rapinatori hanno obbligato il ragazzino a consegnare 60 euro in contanti: lui ha obbedito senza fiatare. Non voleva raccontare nulla a casa, per paura di ritorsioni e vendette, ma i genitori appena lo hanno visto hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava e sono riusciti a rassicurarlo e a convincerlo a confidarsi. Lo hanno quindi accompagnato in questura per sporgere denuncia. Gli agenti della Mobile e della Polizia ferroviaria si sono subito messi al lavoro per rintracciare i colpevoli. Li hanno identificati nel giro di poche ore grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate in stazione, da dove i due hanno preso il treno per tornarsene a casa. I fermo immagine con ritratti i loro volti sono stati diramati ai poliziotti di tutte le pattuglie. Uno è intercettato proprio nella zona della stazione dagli agenti della Polfer, l'altro è stato rintracciato in collaborazione con gli agenti della Mobile. Sono stati entrambi denunciati per rapina aggravata in concorso.