Lecco, Patrick Zaki atteso in città per un incontro con studenti e cittadini

Lecco – Patrick Zaki a Lecco. Giovedì mattina incontra prima gli studenti di terza media, mentre alla sera partecipa ad in incontro pubblico dal titolo "Sogni e illusioni di libertà".

L'incontro con gli studenti

Giovedì mattina il 32enne attivista egiziano per i dizaki ilgiornoritti umani nel suo Paese d'origine, imprigionato tra il 7 febbraio 2020 e l'8 dicembre 2021, incontra gli studenti di terza media dell'Istituto comprensivo Lecco 3 Antonio Stoppani. L'incontro è inserito all’interno di un percorso di Educazione civica sulla tutela dei diritti civili fondamentali. E' stato preceduto da un inquadramento socio politico sulla Repubblica Araba d'Egitto con la mediatrice culturale e esperta dell’area, la dottoressa Giulia Caccialanza, e con il dottor Ahmed Arafa, attivista egiziano e amico di Patrick Zaki, che ha a sua volta subito un’ingiusta detenzione da parte del regime.

L'incontro pubblico

La sera di giovedì, Patrick Zaki, partecipa anche ad un appuntamento pubblico, voluto sempre dai professori dell'Antonio Stoppani per dare a tutti la possibilità di incontrarlo. L'invito è rivolto intanto ai genitori e agli studenti delle altre scuole, ma anche a tutti i cittadini L’appuntamento è all'auditorium del centro sociale Sandro Pertini in Via dell’Eremo alle 21. Oltre Patrick partecipano anche Ahmed Arafa Stakoza, attivista di No Name Kitchen che è una organizzazione di volontari che difendono i migranti, e Sanaa Seif, sorella di Mona Seif e di Alaa Abd el-Fattah, tra i più importanti difensori dei diritti umani dell'Egitto, arrestato come lei che poi è stata rilasciata. Modererà l’incontro il giornalista Luca Cereda.