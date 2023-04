Lecco, intrappolato nel furgone in fiamme: salvato da un automobilista eroe

Lecco, 16 aprile 2023 – Grave incidente stradale nella notte a Lecco. In seguito allo scontro con un'auto, un furgone ha preso fuoco.

Automobilista eroe

Il passeggero è riuscito a scappare da solo fuori dal mezzo in fiamme. L'autista è stato invece non riusciva a muoversi ed è stato salvato da un altro automobilista di passaggio che lo ha trascinato fuori dal veicolo prima che fosse troppo tardi.

Intrappolato tra i rottami

Anche sulla macchina viaggiavano due persone: pure in questo caso il passeggero se l'è cavata da solo ed è uscito dall'abitacolo semidistrutto con le proprie forze e sulle proprie gambe, mentre il guidatore è rimasto intrappolato tra i rottami.

L’intervento

I vigili del fuoco del comando provincia di Lecco hanno impiegato più di un'ora per liberarlo. Sul posto sono arrivati in forze pure i sanitari di Areu con l'eliambulanza, oltre agli agenti della Polizia di Stato. Il bilancio è pesantissimo: i due conducenti del furgone e dell'auto sono stati ricoverati in gravi condizioni.