© Riproduzione riservata

Lecco, 23 gennaio 2019 – Unin provincia di Lecco. Lo hanno firmato questa mattina, mercoledì, l'assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, il prefetto, il presidente di Villa Locatelli, il primo cittadino di Palazzo Bovara, i sindaci di, cioè dei paesi con più di 10mila abitanti e i vertici delledel territorio.COSA PREVEDE IL PATTO - Il Patto prevede, in sintesi, il miglioramento del controllo del territorio, la prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, l'aggiornamento tecnico e l'incremento dei sistemi di videosorveglianza, l'attivazione di percorsi di ascolto e confronto, la prevenzione della devianza giovanile anche attraverso iniziative di educazione alla legalità nelle scuole, la promozione di iniziative finalizzate all'incremento della cultura della prevenzione della sicurezza, l'attivazione di progettualità finalizzate al miglioramento della conoscenza dell'incidentalità stradale e della rapidità di rilevazione degli incidenti stradali ed infine la promozione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale degli agenti della Polizia localkeCABINA DI REGIA - La “Cabina di regia” si riunisce con cadenza periodica e sarà coordinata da un rappresentante del prefetto e composto da delegati del presidente della Regione Lombardia, del presidente della Provincia, dei sindaci sottoscrittori e degli operatori delle forze dell'ordine. Il Patto ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile. La “Cabina di regia”, con cadenza trimestrale, provvede alla verifica delle iniziative promosse, degli impegni assunti e dei risultati raggiunti al fine di garantire incisività e tempestività agli interventi.CONTROLLI FUORI DALLE STAZIONI – "Il Patto - spiega l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - renderà possibile in parte ciò di cui abbiamo discusso proprio qui in Prefettura a Lecco lo scorso 15 maggio scorso, nel corso di una riunione sul tema della sicurezza nelle stazioni e nei treni. Sarà infatti possibile estendere i controlli anche nei pressi delle stazioni. Questo in attesa di un ulteriore accordo dedicato espressamente alla sicurezza negli scali ferroviari e a bordo dei treni, con il quale si potrà avviare una sperimentazione a partire da quelle stazioni e tratte che evidenziano profili di maggiore criticità".LE ALTRE PROVINCE LOMBARDE - "Come Regione Lombardia – aggiunge Riccardo De Corato – finanzieremo altri interventi su queste materie. Il mio auspicio è che questo Patto possa essere replicato anche con altri capoluoghi di provincia, a cominciare da Milano".