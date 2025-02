Lecco, paga la spesa a metà: denunciata 43enne

Lecco, 7 luglio 2017 – Ha pagato la spesa solo a metà. Per questo una 43enne è stata denunciata per furto aggravato.

La donna l'altro pomeriggio all'Iperal di Lecco è stata notata mentre nascondeva alcune confezioni di generi alimentari nella borsa. Al momento di saldare il conto ha tuttavia liquidato il costo di appena una parte di quanto comperato. Per questo il direttore del supermercato l'ha fermata in attesa dell'intervento degli agenti della Volante.

La cliente, messa alla strette, non ha potuto che ammettere tutto e tirare fuori dalla borsa quanto non aveva pagato, cioè diverse confezioni di cibo dal valore di poche decine di euro. Ha anche raccontato di non disporre di molti soldi necessari per vivere, per questo avrebbe pagato solo quello che poteva.