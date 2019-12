Lecco, 14 dicembre 2019 - Fuoriserie in sosta sosta sulle strisce pedonali in centro a Lecco. A chi appartenga la nuovissima Chevrolet Corvette da quasi 100mila euro che sabato pomeriggio è stata parcheggiata sui passaggi zebrati all'ingresso di via Roma proprio all'imbocco delle strisce pedonali al momento non si sa: ci stanno lavorando gli agenti della Polizia locale di Palazzo Bovara.

Quello che è certo è che lì la sportiva di lusso non avrebbe dovuto esserci e che, chiunque sia il proprietario, se può permettersi una Corvette può certamente scucire qualche spicciolo per un regolare posteggio a pagamento prima di dedicarsi allo shopping del sabato pomeriggio. Invece pare si sia comportato come Belen Rodriguez che l'altro giorno ha piantato il proprio Suv sulle rotaie dei tram a Milano per bersi un aperitivo.