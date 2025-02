Lecco, caldo e treni guasti: giornata infernale per i pendolari

Lecco, 2 agosto 2017 – Giornata infernale quella di oggi, mercoledì, per i pendolari lecchesi e valtellinessi, alle prese sia con il caldo torrido di Lucifero, sia con i soliti disservizi ferroviari. Il treno 10871 della linea S8 Milano – Carnate – Lecco in partenza da Lecco alle 17.37 per Porta Garibaldi è stato cancellato “a casa di un guasto al treno corrispondente”. Per “un inconveniente tecnico” è stato cancellato anche il treno 10874 da Garibaldi delle 18.52 per Lecco. Stessa situazione per il 10881 da Lecco per Garibaldi delle 21.08, mentre il 10878 da Milano per Lecco delle 19.52 è partito con oltre un quarto d'ora di ritardo.

Tanti i problemi anche sulla linea Milano – Lecco – Sondrio - Tirano. Il regionale 5297 da Sondrio delle 19.47 per Bellano è stato sostituito con un autobus. Il 2572 da Centrale delle 18.20 per Tirano, il 5294 delle 19.15 da Lecco per Sondrio, il 2576 da Centrale per Tirano delle 19.20 e il 2577 da Tirano delle 18.08 per Milano Centrale hanno lasciato le stazioni di partenza tutti con oltre quindici minuti di ritardo. I viaggiatori del terno regionale 5296 delle 20.15 da Lecco per Sondrio non hanno inoltre potuto accomodarsi in quattro carrozze, le ultime del convoglio, perché inagibili.