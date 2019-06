© Riproduzione riservata

Lecco, 29 giugno 2019 – Ladelpotrebbe rimanerepero forse addiritturae con essa anche lain direzione nord. Il problema riscontrato alla volta del tunnel sarebbe infatti peggiore di quanto emerso questa mattina: non si sarebbero staccati semplicemente dei calcinacci o dell'intonaco, ma i tecnici di Anas avrebbero riscontrato una profondao fenditura nelle pareti del traforo. Fino a quando non verranno esclusi rischi di crolli e non verranno consolidate le fessurazioni il. A causa della chiusura di un tratto di tre chilometri di 36 in carreggiata nord in provincia è scoppiato il caos viabilistico, un vero e proprio inferno di auto e asfalto, con code chilometriche ovunque, non solo sulla Statale ma anche sulla Sp 51 e le altre provinciali alternative alla Superstrada.