Lecco, 26 novembre 2020 – Da portalettere a portapacchi. I postini della provincia di Lecco nei primi nove mesi del 2020 hanno consegnato il 154% di pacchi in più rispetto allo stesso periodo del 2019. L'incremento è dovuto allo shopping online e al ricorso dei giganti dell'e-commerce. “L’azienda, grazie alla propria capillarità e all’efficienza della rete distributiva che sul territorio può contare su 6 Centri di recapito e 93 uffici postali, è riuscita a far fronte alle nuove esigenze del mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei cittadini in questo periodo di emergenza – spiegano da Poste Italiane -. E grazie alla spinta del Black Friday e degli acquisti natalizi ormai alle porte, le prossime settimane rappresenteranno un periodo di alti volumi di consegna per la rete logistica di Poste Italiane, che si conferma fra i partner di distribuzione più scelti dal mercato, grazie ai suoi servizi, ai suoi 27 mila portalettere, 33.500 mezzi e oltre 1.800 centri di distribuzione. Attualmente in provincia di Lecco la rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, conta 57 tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. A questi si affiancano 2 Locker, punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane”.

