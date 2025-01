Bergamo, scivola sulla neve ghiacciata, cade e picchia la testa: bambino di 8 anni ricoverato in ospedale

Bergamo, 11 gennaio 2025 – La vacanza di una famiglia australiana in vacanza sulle montagne bergamasche si è interrotta improvvisamente questo pomeriggio, quando il figlio della coppia è scivolato durante una passeggiata e ha picchiato violentemente la testa. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio alla frazione Nona di Vilminore di Scalve, in Valle Scalve a circa 60 chilometri dal capoluogo orobico. Il bambino, 8 anni, stava correndo sul prato ghiacciato in pendenza sul declivio che sovrasta via Gromo, quando è caduto ed è scivolato per diversi metri precipitando sulla sede stradale di via Gromo. Nella caduta ha picchiato fortemente la testa, riportando un serio trauna cranico. L’allarme è subito partito: sul posto i carabinieri della Compagnia di Clusone, elisoccorso del 118 e automedica. Dopo le prime cure sul posto, la decisione di trasportarlo in codice rosso al Giovanni XXIII di Bergamo.