Alzate Brianza, palo del telefono cade sulla provinciale: strada interrotta

Alzate Brianza (Como) , 11 gennaio 2025 - I vigili del fuoco di Cantù ed Erba sono intervenuti in mattinata per rimuovere un palo spezzato pericolante che rischiava di cadere sulla provinciale 38. Durante le operazioni di messa in sicurezza il palo già spezzato è collassato sulla sede stradale già chiusa al traffico dalla Polizia locale di Cantù, giunta sul posto per fornire viabilità e assistenza. La strada che collega il Canturino con l'Erbese è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di messa in sicurezza e sgancio dei cavi dal palo.

Fino alla conclusione dell'intervento il traffico è stato deviato con qualche problema sulla viabilità diretta da e verso la Città del Mobile che è stata deviata verso Brenna e Montorfano. Alla fine grazie all'intervento dei tecnici è stato ripristinato il collegamento telefonico per le abitazioni servite dalla linea danneggiata.