Lecco, arrivano i riforzi: assegnati 20 nuovi carabinieri

Lecco, 8 maggio 2023 – Arrivano i rinforzi a Lecco e provincia. Hanno preso servizio al Comando provinciale di Lecco 20 nuovi carabinieri: sono 5 donne e 15 uomini. Arrivano dalle scuole Allievi carabinieri dell'Arma e hanno appena terminato il loro percorso di formazione. Si aggiungono ai circa 350 colleghi più esperti che già sono di stanza in provincia di Lecco, tra comando provinciale, compagnie di Lecco e di Merate e nuclei territoriali. Sono stati destinati tutti alle stazioni locali, cioè alle caserme di paese. “La scelta di destinare i giovani carabinieri alle stazioni ha come scopo anche quello di aumentare i servizi preventivi e la proiezione esterna al fine di fornire una pronta ed efficace risposta ai cittadini”, spiega il colonnello colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale dei carabinieri lecchesi. I nuovi 20 carabinieri sono stati assegnati 4 a Lecco, 2 a Calolziocorte, 2 a Valmadrera, e a Bellano, 2 a Casatenovo, 2 a Mandello del Lario, 2 a Olginate e 1 per stazione a Cremella, Colico, Costa Masnaga e Merate.