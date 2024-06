Lecco: arriva Minadeo, Malgrati fa le valigie

Antonio Minadeo (nella foto) è il nuovo direttore sportivo del Lecco. L’ufficialità verrà data probabilmente tra un paio di giorni quando il presidente bluceleste, Aniello Aliberti, comunicherà anche il nome del nuovo direttore generale e, soprattutto, dell’allenatore che guiderà il Lecco quest’anno in serie C.

Quarantotto anni, Minadeo è originario di Campobasso dove peraltro ha chiuso la carriera da calciatore al termine della stagione 2015-16. Centrale difensivo, ha vestito tra le altre anche le maglie di Avellino, Catanzaro, Alessanbdria e Carpi.

Da dirigente è stato uno degli artefici della rinascita del Legnago Salus, la squadra veneta promossa dalla D nella stagione 2022-23, e arrivata sesta l’anno successivo nel girone A di serie C, disputando così per la prima volta nella sua storia i playoff. Top secret (per ora) il nome del mister lecchese che però non sarà Andrea Malgrati, il tecnico ancora sotto contratto che ha guidato la squadra con Bonazzoli prima e poi in solitaria nelle ultime giornate dopo l’esonero di Aglietti. "Abbiamo deciso e molto probabilmente giovedì presenteremo il nuovo direttore sportivo e con lui anche il direttore generale e l’allenatore – spiega Aliberti -. Quella di scegliere queste tre figure entro la fine di giugno era un nostro obiettivo e ci siamo riusciti". "Sono tre uomini di calcio che hanno già lavorato insieme, gente che si conosce e si rispetta e che saprà lavorare in team per il bene del Lecco. Dal 1° luglio dovranno poi cominciare ad allestire la squadra e quindi il lavoro non mancherà loro". Il presidente Aliberti non fa ovviamente nomi riguardo al prossimo allenatore del Lecco ma ne scarta tre di quelli circolati negli utlimi giorni

"Malgrati non sarà l’allenatore del Lecco nella stagione 2024-25 – chiarisce il numero uno lecchese – e non lo saranno nemmeno due nomi altisonanti usciti in questi giorni sulla stampa come Walter Novellino e, addirittura, Serse Cosmi".

Fulvio D’Eri