Lecco, Alessandro Barbero vince il Premio Manzoni alla carriera: ''Intellettuale pop''

Lecco, 11 ottobre 2023 – Il Premio letterario internazionale Alessandro Manzoni alla carriera va allo storico Alessandro Barbero.

“Intellettuale e accademico che, senza rinunciare al rigore scientifico, è riuscito a rendere pop la storia”, è la motivazione. Ad annunciare il vincitore del prestigioso riconoscimento, assegnato nella città dei Promessi sposi e dell'infanzia del Sommo, è Eugenio Milani, presidente dell'associazione 50&Più Confcommercio Lecco, insieme al presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati, l'assessore alla Cultura di Lecco Simona Piazza, il presidente di Acinque Giuseppe Borgonovo e due giurati del Premio, Stefano Motta e Gianluigi Daccò.

Il premio verrà consegnato durante la cerimonia in programma giovedì 9 novembre alle 21 all’auditorium della Casa dell’economia a Lecco. Per Barbero non è una prima volta: aveva già vinto il Premio Manzoni, non alla carriera, nel 2011 con il suo romanzo “Gli occhi di Venezia”.

