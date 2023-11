"Lecchesi in prima linea: i rappresentanti dei pendolari lombardi"

Due rappresentanti dei pendolari lombardi su cinque sono lecchesi. Sono Francesco Ninno, portavoce del Comitato dei pendolari del Meratese e Giorgio Dahò del Comitato pendolari della Lecco – Milano. Sono del resto i delegati dei viaggiatori di due delle linee più trafficati e frequentate della Lombardia. Gli altri sono: Franco Aggio dell’associazione Mi.Mo.Al cioè della linea Milano – Mortara – Alessandria; Manuel Carati dei Pendolari di Gallarate; Andrea Mazzucotelli del Comitato viaggiatori del trasporto pubblico locale del nodo di Saronno. Saranno loro a rappresentare tutti i pendolari lombardi alla Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, di cui fanno parte anche politici del Pirellone, i responsabili di Trenord, Rfi e i delegati delle agenzie del trasporto pubblico regionale. "Rappresentare i viaggiatori lombardi in questo momento caratterizzato da forti incertezze e da una situazione socio-economica difficile è certamente sfidante, ma ci adopereremo per far sì che qualcosa di buono succeda", commentano i prescelti. D.D.S.