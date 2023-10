Le dosi fra le caramelle. Patteggia due anni e mezzo

Lo scooter, che faceva consegne di droga a domicilio tra Montorfano, Arosio e Inverigo, era stato notato e segnalato da qualche giorno. Così sabato pomeriggio una pattuglia della Squadra Mobile, ha raggiunto la zona e cercato di individuare chi faceva capo allo spaccio. Lo scooter è stato notato a Montorfano in via Brianza, con a bordo Rachid El Abbassi, marocchino di 31 anni senza fissa dimora ma in grado di parlare perfettamente italiano. Bloccato e perquisito, aveva 10 dosi di cocaina in un pacchetto di caramelle, 200 euro e due cellulari. Tutto messo sotto sequestro. Ieri mattina, in direttissima, ha patteggiato 2 anni e 6 mesi ed è stato portato in carcere.