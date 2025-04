Le corse dei taxi costeranno un po’ di più

Prendere un taxi nella città dei Promessi sposi costa di più. Ma le tariffe erano ferme dal 2012. Ci sono inoltre più tassisti a disposizione, almeno durante le feste e l’alta stagione, e sono state istituite anche due nuove aree di stazionamento. Attualmente i tassisti sulla piazza lecchese sono 13, poche per una realtà sempre più turistica. Sindaco e assessori di Lecco, dopo essersi confrontati con gli autisti hanno approvato le nuove tariffe, oltre che le modalità per attivare licenze temporanee nei periodi di maggior affluenza dei turisti. Le tariffe chilometri sono state aumentate da 30 centesimi ad 1 euro a seconda della tipologia di corsa e di maggiorazione, quelle orarie di 60 cents al minuto. Il ritocco al rialzo è stato deciso per fronteggiare il generale aumento dei prezzi dei veicoli e del carburante. "Diamo una risposta concreta alle esigenze dei turisti e degli operatori turistici - spiega l’assessore all’Attrattività territoriale, Giovanni Cattaneo -. È una proposta frutto del dialogo con gli operatori economici e le aspettative dei clienti. Abbiamo abolito la corsa minima per tutelare i residenti e le fasce più fragili che utilizzano il taxi per servizi di piccoli spostamenti in città. Dall’altra parte diamo seguito all’impegno ad ampliare il numero delle licenze con un primo passaggio: attiviamo da subito la possibilità di richiedere licenze temporanee, già a partire dall’estate 2025". Le due nuove aree di stazionamento, in aggiunta alla stazione ferroviaria, sono vicino all’ospedale e a Palazzo delle Paure. D.D.S.